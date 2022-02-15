الغندور حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة حكام مباراة الزمالك وسموحة، كالتالي:

حكم ساحة: أحمد الغندور.

حكم مساعد أول: هاني خيري.

حكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي.

حكم رابع: نادر قمر الدولة.

حكم فيديو: محمد سلامة.

حكم مساعد فيديو: سامي هلهل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما سموحة يتواجد في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.