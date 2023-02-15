تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في الشرقية لـ15 مارس المقبل

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم، اليوم الأربعاء، قرارًا في القضية رقم 23654 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2022، بتأجيل محاكمة شابين إلى جلسة 15 مارس المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهما بقتل شابًا بسبب خلافات بينها.

كانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهمين: محمد ن ن ب، ومحمود ن س، مقيمين في عزبة عرب السبيل التابعة لقرية قصاصين الشرق في مركز الحسينية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه محمد أ ح ب، مقيم بذات الناحية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبا جريمتهما بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه، وأنهما بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض عصا خشبية (شوم)، وما أن أيقنا بمرور المجني عليه حتى استوقفاه حال استقلاله دراجة نارية وسددا له عدة ضربات استقرت بالرأس والفخذ والساق الأيمن قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات.