رئيس تونس: عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، وفق الرئاسة التونسية.

وأضاف سعيد: «الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار».

وتابع: «عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".

وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم، لافتًا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.

وأشار إلى العديد من التجاوزات في سوق الجملة بولاية بن عروس، موضحا أنه تم تخصيص 5% فقط لهذه السوق، فيما تم توزيع الـ 95% المتبقية في مسالك غير قانونية هدفها الاحتكار والتحكم في الأسعار.

يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.