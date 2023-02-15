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أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عن امتنانه لموقف الأردن من كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي.

وقال في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إنّ سوريا تقدر عاليا زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، لأنها تأتي في الوقت المناسب بعد زلزال ضرب محافظات سورية.

وأشاد وزير الخارجية السوري، بموقف ملك الأردن عبد الله الثاني، قائلا: "كانت الكلمات التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد معزيًا بضحايا الكارثة هي بلسم لجراح السوريين".

وتابع: "هذه الزيارة جاءت لتترجم عواطف القيادة الأردنية وعواطف الشعب الأردني لسوريا، ونؤكد أن آلامنا واحدة ومشاعرنا واحدة وأفراحنا واحدة".

وعبر عن شعور بلاده بالامتنان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والأردنيون إلى سوريا.

واستطرد: "لا نتمنى للشعب الأردني إلا كل السعادة والرفاه والراحة وأن لا يمروا بهذه الكوارث التي مررنا بها خلال الفترة الماضية".