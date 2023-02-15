محافظ الغربية يناقش خطة تنفيذ فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المحلة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بوكلاء وزارات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والصحة، والثقافة؛ لمناقشة خطة العمل المقترحة لتنفيذ فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في مدينة المحلة الكبرى، عقب العرض التقديمي الذي قدمه محافظ الغربية أمام رئيس مجلس الوزراء في أثناء زيارته للمحافظة.



وخلال اللقاء، استعرض الدكتور طارق رحمي، عددا من المقترحات لتكثيف برامج التوعية والتثقيف والتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات الأربعة داخل مدينة المحلة الكبرى، وعرضت كل مديرية إمكانياتها للتنفيذ على مدار العام ٢٠٢٣، موجها بعرض خطة موحدة للمديريات الأربعة مطلع الأسبوع المقبل.



جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووائل شاهين مدير الإدارة الفنية بمديرية الثقافة.





