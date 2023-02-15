عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد إمامًا يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق الزلزال بولاية أديامان التركية، بعد تهدم المساجد.

وفي وقت سابق، نجحت فِرق البحث والإنقاذ في ولاية أديامان، جنوب تركيا، في إنقاذ رمضان يوجال، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد بقائه 207 ساعات تحت الأنقاض.

#تركيا.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد pic.twitter.com/C9aVxeSlHL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

كما نجحت فِرق البحث والإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، في إخراج مليكة إمام أوغلو، البالغة من العمر 42 عاماً، من تحت الأنقاض، بعد مرور 222 ساعة على وقوع زلزاليْ 6 فبراير المدمِّرين بقوة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر.

كما جرى إنقاذ السوري فايز غانم في هطاي، بعد بقائه 210 ساعات تحت الأنقاض.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويولو، في تصريحات الأربعاء، أن فرق البحث والإنقاذ تُواصل عملها دون تباطؤ في اليوم العاشر لوقوع الزلزالين اللذين ضربا ولايات كهرمان مرعش، وهطاي، وعثمانية، وكيليس، وأضنة، وأديامان، ومالاطيا، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب، وديار بكر.

وانتهت أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي كيليس وشانلي أورفا، وتوجهت الفرق التي كانت تعمل بها إلى الولايات الثماني الأخرى لمواصلة العمل فيها.