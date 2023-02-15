وكيل تعليم الغربية يتفقد مدرسة الحاجة بثينة أحمد النجار للتعليم الأساسي

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتنفيذ توجيهات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الحاجة بثينة أحمد النجار للتعليم الأساسي؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، وشاهد الفصول، واطمئن على المستوى التحصيلي للطلاب.

ووجه بضرورة تغيير علم الجمهورية إلى آخر جديد، ثم شهد حصة للغة العربية بالمدرسة بالصف الأول، وأخرى للغة الإنجليزية للصف الثاني.

وأشاد بالمجهود المبذول داخل الفصول، وبتفاعل التلاميذ، والمستوى التحصيلي الجيد لجميع التلاميذ.

وخلال المتابعة، نفذت خطة الإخلاء بالمدرسة، وتم الالتزام الكامل بالخطة بعد التدريب عليها، من خلال إعطاء التعليمات الخاصة بالخطة.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.