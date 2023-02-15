مجلس الاتحاد الروسي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في حادث تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، إلى بدء تحقيق دولي مستقل في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية.

وقال كاراسين -خلال جلسة برلمانية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "أقترح تقديم طلب إلى وزارة الخارجية الروسية بإجراء تحقيق دولي مستقل في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، يستند إلى الأدلة التي وردت في تحقيق الصحفي الأمريكي سيمور هيرش".

وأوضح أن التحقيق الذي أجراه هيرش يظهر السياسة الاستعمارية الجديدة للغرب ورغبة الولايات المتحدة في إملاء إرادتها على العالم والسيطرة عليه، لافتا إلى أن تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" قائم على ثلاثة أسس يعتمدها الغرب في سياساته، وهي "الاستحقاق، والتفرد، والحصانة الغربية"، مشددا على خطورة هذه السياسة على النظام العالمي بأسره.

ومن جهتها، أيدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو مقترح كاراسين، قائلة: إن "تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي عمل إرهابي علني، ولا يجوز تجاهلة، ويجب إجراء تحقيق دولي مستقل وتقديم الجناة للعدالة".

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش قد نشر في 8 فبراير الجاري تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في 26 سبتمر 2022، ويستند إلى معلومات استخبارية، وقال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير، مشيرا إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من قبل الولايات المتحدة.. فيما نفى البيت الأبيض بصورة قطعية صحة المعلومات الواردة في التحقيق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون "إن هذه المعلومات كذبة مفبركة وخرافية".