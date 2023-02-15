إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لشركة تويتر: أحتاج إلى تحقيق الاستقرار

قال إيلون ماسك، مالك ورئيس شركة موقع التواصل الاجتماعي الأمريكية "تويتر"، إنه يسعى للعثور على رئيس تنفيذي جديد للشركة بنهاية 2023.

وأضاف ماسك، خلال مشاركته في قمة الحكومات العالمية بدبي عبر الفيديو كونفرانس، أنه يحتاج إلى تحقيق استقرار الشركة ماليا قبل تسليمها للرئيس الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن ماسك القول "أعتقد أنني أحتاج إلى استقرار الشركة والتأكد من سلامتها ماليا مع وضع خريطة طريق واضحة لمنتجاتها.. أظن أن نهاية العام الحالي ستكون وقتا جيدا لإيجاد شخص ما آخر لإدارة الشركة، لأنني أعتقد أنها ستكون في حالة مستقرة بنهاية العام الحالي تقريبا".

أدار الحوار مع ماسك (51 عاما) خلال مشاركته في القمة، محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس قمة الحكومات العالمية.

كما تحدث ماسك بشكل موسع عن رؤيته لمنصة تويتر وجهودها لتخليصها من المعلومات المضللة التي يتم بثها عبرها. وقال إنه يريد أن تكون تويتر مصدرا للحقيقة، ويطالب الشركات والرؤساء التنفيذيين الآخرين والوزراء على الحديث بصراحة حتى لو أدى ذلك لتوجيه الانتقادات إليهم.