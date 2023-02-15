اتحاد الكرة يصرف 800 ألف جنيه لضياء السيد ومحمد شوقي

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أفرج اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عن المستحقات المتأخرة لأعضاء الجهاز المعاون السابق لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأنتهت أزمة كيروش مع اتحاد الكرة، بعد ارسال الجبلاية قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمدرب البرتغالي بناء على توصية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما منح اتحاد الكرة كل من ضياء السيد المدرب العام والمدرب المساعد محمد شوقي مستحقاتهما المالية المتأخرة بقيمة 800 ألف جنيه لغلق هذا الملف تمامًا.

ورحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأعلن الاتحاد القطري في الساعات الماضية توليه القيادة الفنية لمنتخب العنابي.