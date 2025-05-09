حريق ضخم يعطل حركة المرور على الطريق الزراعي بقويسنا

نشب حريق هائل منذ قليل في مخزن لكراسي بلاستيك بالقرب من مدخل قرية كفر إبنهس، بجوار بنزينة وطنية على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية في مدينة قويسنا، محافظة المنوفية. الحريق أدى إلى توقف حركة السير تمامًا في الاتجاهين، خصوصًا للمتجهين إلى طنطا.

وصلت سيارات الحماية المدنية من قويسنا وشبين الكوم، إلى جانب عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق. كما انتقلت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، وهيثم صادق، نائب رئيس المركز، لمتابعة الموقف على الأرض.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، في وقت تشهد فيه المنطقة كثافة دخان شديدة مما يؤدي إلى صعوبة الرؤية، ما يستدعي توخي الحذر من قبل قائدي السيارات.

يُجرى التحقيق في أسباب الحريق، مع ترجيحات أولية تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي.