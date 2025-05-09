اتحاد الكرة التونسي يكشف حقيقة طلب الأهلي بعد صفقة بن رمضان

كشف أحمد الصالحي، مسئول إدارة الإعلام بالاتحاد التونسي لكرة القدم حقيقة الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي، بعد إتمام صفقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فيرينسفاروش المجري.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت في الساعات القليلة الماضية أن النادي الأهلي طلب من الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد محمد علي بن رمضان، من معسكر المنتخب في يونيو القادم، تمهيدًا لانضمامه لتدريبات الأحمر، قبل كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد الصالحي في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر تو: "لا صحة لما يتردد عن طلب النادي الأهلي إعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب تونس في يونيو، تمهيدًا لانضمامه للفريق، قبل كأس العالم للأندية 2025".

وكان تاماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فيرينسفاروش المجري قد أعلن قبل عدة أيام إتمام صفقة انتقال محمد علي بن رمضان إلى صفوف الأهلي، اعتبارًا من الصيف القادم.