لا أريد إسرائيل: إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أعلنت ولاية إسطنبول، الجمعة، أن قوات الأمن أوقفت شخصًا أطلق النار في محيط القنصلية العامة الإسرائيلية، وفتحت تحقيقًا قضائيًا في الحادث.

وأوضحت الولاية في بيان أن أصوات إطلاق نار سُمعت قرابة الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي قرب مقر القنصلية، وتبيّن من التحريات أن مطلق النار يُدعى "ب. ك".

وأضاف البيان أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول تمكنت من توقيف المشتبه به على الفور، وبدأت التحقيقات بشأن الحادث.

ووفق مصادر أمنية، توجّه المشتبه به إلى محيط القنصلية وهو يحمل مسدسًا معدَّلًا من نوع "كروسيكو"، بالإضافة إلى سيف، وأطلق خمس رصاصات في الهواء وهو يصرخ: "لا أريد إسرائيل".

وتبيّن أن المشتبه به، البالغ من العمر 56 عامًا، يملك سجلًا أمنيًا سابقًا يشمل سبع تهم، منها: الاعتداء المتعمد، والتسبب في إصابة، ومخالفة قوانين الأسلحة، وانتهاك قانون حماية الملكية الفكرية، وتوفير مواد ضارة بالصحة، والإساءة اللفظية.

وخلال توقيفه، ضبطت الشرطة بحوزته مسدسًا فضيًّا-أسود، وسيفًا، ومخزن ذخيرة، كما عُثر في موقع الحادث على ثلاث فوارغ يُرجّح أنها من السلاح المستخدم.

ولا تزال التحقيقات جارية في مديرية أمن إسطنبول.