وزير الخارجية الألماني يطالب بإصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى "إصلاحات جذرية" في مجلس الأمن الدولي في ظل ما يشهده من عراقيل متكررة بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "يجب أن يعكس مجلس الأمن عالم القرن الحادي والعشرين وليس عالم ما بعد الحرب عام 1945"، وأضاف: "لذلك سنعمل بقوة من أجل أن يحصل الجنوب العالمي على دور أكبر بكثير داخل المجلس".

وتسعى ألمانيا في يونيو 2026 للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027/2028. ويتكون المجلس من 15 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض؛ وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، فيما تتناوب بقية الدول على المقاعد العشرة غير الدائمة كل عامين.

وفيما يتعلق بفرص ألمانيا في الفوز بالمقعد أمام منافستيها النمسا والبرتغال، قال فاديفول: "بلغة كرة القدم أقول: يجب أن نكون دائما جاهزين للتمرير لشركائنا الدوليين في كل المواقع"، موضحا أن بلاده تعمل على صياغة سياسة خارجية معنية بالمناخ تراعي التحديات الوجودية الخاصة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة، مؤكدا أن عام 2026 سيشهد تعزيز الشراكات العالمية، مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد جهود قوية في أوروبا وآسيا.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن أثبت قدرته على الأداء من خلال قراره الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن الحكومة الألمانية ترى ضرورة إجراء إصلاحات واسعة لتبسيط عمل المجلس، مؤكدا أن ألمانيا ستظل من المدافعين عن نظام الأمم المتحدة ولن تنسحب "كما فعل آخرون"، دون أن يسمي الولايات المتحدة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعم في نهاية نوفمبر الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في أنجولا مطالب بمنح أفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن أوروبا وأفريقيا تمتلكان معا أكثر من 40% من الأصوات في الأمم المتحدة، وقال: "لدينا معا وزن كبير، ولذلك يجب أن تكون أفريقيا ممثلة بشكل أفضل بما يتناسب مع أهمية هذا القارة".