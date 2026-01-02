هانز فليك: احتياج برشلونة لصفقات في يناير؟ سؤال صعب

علّق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على ملف التدعيمات الشتوية، واصفًا الحديث عن إبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير بـ«السؤال الصعب»، وذلك في مستهل عام 2026.

ويستعد برشلونة لخوض ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة تصدر جدول الترتيب.

وقبل اللقاء، لم يُخفِ فليك رغبته في تعزيز الخط الخلفي، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في أربطة الركبة، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وعن مدى حاجة الفريق لإبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال فليك: «إنه سؤال صعب، لكننا نحتاج إلى لاعب إضافي في ظل الخيارات المتاحة حاليًا، خصوصًا على مستوى عمق خط الدفاع».

وأضاف المدير الفني الألماني: «علينا مناقشة هذا الأمر مع إدارة النادي، لأن التعاقد مع لاعب مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية ليس أمرًا سهلًا».

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: «أنا واثق من قدرتنا على القيام بشيء ما في هذا الملف، لديّ أمل، لكن الأهم أن تكون الصفقة مفيدة للفريق».

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.