السعودية تستضيف كأس الخليج 2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بشكل رسمي استضافة بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" خلال العام الحالي 2026 في جدة.

وتُقام البطولة في الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وكانت النسخة الماضية "خليجي 26" قد أقيمت في الكويت، وفاز فيها منتخب البحرين بعد تغلبه على عمان في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وتستضيف السعودية البطولة بعد 12 عامًا منذ خليجي 22 عام 2014، التي تُوّج فيها منتخب قطر بلقبها بعد الفوز على الأخضر السعودي.