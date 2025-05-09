القسام تنشر فيديو لـ كمين مركب أدى لمقتل عسكريين إسرائيليين

العملية جرى تنفيذها الأربعاء شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسب المقطع المصور

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، تنفيذ "كمين مركب" أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين، إثر تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة راجلة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مرفق بمقطع مصور نشرته عبر قناتها على "تليجرام".

وقالت القسام، إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "أبواب الجحيم"، ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المستمرة منذ 19 شهرًا.

وأظهر الفيديو مشاهد من لحظة تنفيذ الكمين، بما في ذلك إطلاق قذائف نحو منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية، ثم تفجير عبوات ناسفة عقب استدراج العساكر إلى موقع التفجير.

وذكرت كتائب القسام، أن العملية نفذت الأربعاء الماضي.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا الطابق الأرضي للمنزل بعدد من القذائف المضادة للتحصينات والدروع، قبل أن يشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.

وأضافت أن مقاتليها تراجعوا إلى عين النفق، "واستدرجوا جنود الاحتلال لمقتلة (نقطة) تم تجهيزها بعبوات ناسفة، وفور وصول الجنود للكمين تم تفير العبوات وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأكدت القسام، أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء المصابين من موقع العملية.