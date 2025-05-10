 جندي احتياط إسرائيلي يكشف عن فظائع معتقل سدي تيمان: تعذيب غير إنساني وعمليات جراحية بلا تخدير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جندي احتياط إسرائيلي يكشف عن فظائع معتقل سدي تيمان: تعذيب غير إنساني وعمليات جراحية بلا تخدير

الأناضول
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 11:36 م

كشف جندي احتياط إسرائيلي عن تفاصيل مروعة بشأن الأوضاع في معتقل "سدي تيمان" سيء الصيت، مؤكداً أن معظم المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب هناك لم يكونوا من عناصر حركة حماس، بل كانوا مدنيين من قطاع غزة.

وأفاد الجندي، في تصريحات لصحيفة "هآرتس"، أن بعض المعتقلين الذين تم احتجازهم في المعتقل توفيوا في ظروف صحية صادمة نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له. وكشف عن أن عمليات تعذيب قاسية كانت تمارس ضدهم، بما في ذلك إجراء بعض العمليات الجراحية لمعتقلين دون تخدير، مما يزيد من حجم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في المنطقة.

وذكر الجندي أن معتقل "سدي تيمان" قد شهد عمليات تعذيب غير إنسانية، مما أثار تساؤلات حول الأساليب التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.

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