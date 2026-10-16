4 مطالب من المنصورة لاتحاد الكرة بعد أزمة التحكيم أمام النصر

تحرك نادي المنصورة رسميًا على خلفية الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهته أمام النصر في دوري المحترفين، بعدما أصدر بيانًا طالب خلاله بمراجعة القرارات المثيرة للجدل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة بين الأندية.

وكان النصر قد قلب تأخره بهدف أمام المنصورة إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة تقدم خلالها محمد بيبو لصالح المنصورة، قبل أن ينجح أحمد حسين ويوسف دياب في تسجيل هدفي الانتصار للنصر.

وشهدت المباراة حالة من الجدل عقب احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة من جانب لاعبي المنصورة.

وحدد النادي أربعة مطالب رئيسية في بيانه، تمثلت في إجراء مراجعة فنية دقيقة للحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباريات الفريق، والحصول على رد رسمي واضح بشأن الأخطاء التي أثرت في نتائج المباريات، بعيدًا عن التفسيرات العامة.

كما طالب المنصورة بالكشف عن الإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للوائح، إلى جانب توفير ضمانات فعلية لتحقيق العدالة التحكيمية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة.

وعلى مستوى جدول الترتيب، رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة بعد هذا الفوز، فيما تجمد رصيد المنصورة عند 14 نقطة.

ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، متساويًا في النقاط مع حرس الحدود، الذي يأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف.