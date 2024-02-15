 مفوض وكالة الأونروا: لا يوجد مكان يتوجه إليه المقيمون في مدينة رفح - بوابة الشروق
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مفوض وكالة الأونروا: لا يوجد مكان يتوجه إليه المقيمون في مدينة رفح

جنيف - د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:01 م

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليبي لازاريني، إنه لا يرى إمكانية لإجلاء المقيمين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة مثلما طلبت إسرائيل.

وطالب لازاريني بمعرفة المكان الذي يجب إجلاء الـ4ر1 مليون شخص في رفح إليه. وقال لصحيفة "نيو زيورخر تسايتونج" السويسرية اليوم الخميس، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح لازاريني أن الشمال يتعرض للقصف بالقنابل، لذلك لا يجب نقل الأشخاص إلى هناك. وأضاف أن حدوث سوء تغذية مزمن ومجاعة يعد أمرا حتميا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دعت المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح.

ووفقا للأمم المتحدة، يقيم أكثر من 4ر1 مليون شخص، فروا من مناطق أخرى من قطاع غزة، في رفح، التي كان يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة.

وأشار لازاريني أن المواطنين فروا بالفعل عدة مرات داخل قطاع غزة.

وتتعرض منظمة الأونروا للتدقيق بسبب مزاعم إسرائيل بشأن تورط 12 من موظفي المنظمة في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


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