متظاهرون يحاولون اقتحام مقر التلفزيون الإيطالي: اوقفوا الدعاية المؤيدة لإسرائيل

مع تصاعد الغضب من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اندلعت اشتباكات، مساء الخميس، بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين، بالقرب من مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيطالية (راي)، في شارع ديلا فييرا في مدينة بولونيا شمال إيطاليا، حيث يطالب المتظاهرون بوقف الدعاية المؤيدة لإسرائيل في حربها على غزة.



وانطلقت المظاهرة الغاضبة لمجموعة من الشباب الفلسطيني في بولونيا بالقرب من مقر التلفزيون حيث ألقى المحتجون مفرقعات نارية على قوات الأمن التي ردت بدورها بصدهم بالهراوات والدروع.



*غالي والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية



وأطلقت الدعوة إلى الاحتجاج بعد أن نأت (راي) بنفسها عن نداء وجهه مغني راب إيطالي تونسي يدعى غالي لوقف الإبادة الجماعية في الليلة الختامية لمهرجان "سانريمو" الغنائي الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا. ولم يذكر غالي إسرائيل أو غزة بالاسم.



*هجوم إسرائيل على مهرجان سانريمو



وفي رد غاضب على مغني الراب، كتب السفير الإسرائيلي في روما ألون بار على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن المهرجان اُستغل لنشر الكراهية والاستفزاز بطريقة سطحية وغير مسؤولة، على حد تعبيره.



وقال غالي الذي ظهر على تلفزيون (راي) في اليوم التالي إنه يدعو إلى السلام طوال حياته المهنية وأضاف: يشعر الناس أنهم يخاطرون بخسارة شيء ما إذا دعموا السلام.



وفي البرنامج نفسه، تليت رسالة كتبها الرئيس التنفيذي لراي، روبرتو سيرجيو، عبر فيها عن دعمه "لشعب إسرائيل والجالية اليهودية".



* احتجاج على موقف التلفزيون من الحرب



وذكرت وسائل إعلام إيطالية، من بينها موقع "توداي"، أن التوتر في بولونيا كان مرتفعًا بالفعل منذ فترة ما بعد ظهر الخميس عندما تجمع ألف متظاهر من الشباب الفلسطيني في بولونيا أمام المبنى الواقع في شارع ديلا فييرا للاحتجاج على موقف التلفزيون العام بشأن الحرب بين إسرائيل والفلسطينين، مطالبين بقراءة بيان كامل عبر التلفزيون.



وكان هناك العديد من الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة لتلفزيون راي. ورفع المتظاهرون المحتجون على التلفزيون العام إحدى اللافتات كتب عليها: "لا للدعاية الصهيونية راديو راي تلفزيون إسرائيلي".



فيما نزل مدير التلفزيون للتحدث مع المتظاهرين، بينما كان مدخل مقر التلفزيون محاطاً بثلاث عربات شرطة مدرعة ومن قوات الدرك، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية.



*احتجاحات مماثلة في روما وميلانو ونابولي



كما نظمت احتجاجات مماثلة في روما ونابولي وميلانو وتورينو. وكانت الشرطة الإيطالية اشتبكت، الثلاثاء، مع متظاهرين كان يحتجون على تغطية (راي) للصراع في غزة أمام مقر للهيئة في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا.



واتهم المحتجون إدارة راي بتأييد إسرائيل وتجاهل محنة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وهتف المحتجون قائلين "فلسطين ستتحرر" قبل أن تبعدهم شرطة مكافحة الشغب عن بوابات مقر الهيئة.