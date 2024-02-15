 تركيا واليونان تنضمان إلى مشروع دفاع جوي ألماني في أوروبا - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تركيا واليونان تنضمان إلى مشروع دفاع جوي ألماني في أوروبا

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 7:36 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 7:36 م

وقعت تركيا واليونان اتفاقا في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، للانضمام إلى مشروع ألماني للدفاع الجوي من أجل حماية سماء أوروبا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أثناء التوقيع إن "أنشطة الشراء المشتركة" أساسية من أجل تطوير قدرات الجيوش الأوروبية في حلف الناتو.

وكمثال، أشار بيستوريوس إلى قرار اتخذته إستونيا ولاتفيا وسلوفينيا وألمانيا العام الماضي، للاشتراك في شراء أنظمة "إيريس- تي" للدفاع الجوي. وسيتم تسليم أول دفعة من أنظمة الدفاع هذه في العام القادم.

وبالإضافة إلى الشراء، من المخطط أيضا أن يكون هناك تعاون وثيق في مجالات العمليات والتدريب. وذكر وزير الدفاع الألماني أن 21 دولة تشارك الآن في مبادرة "درع السماء" الأوروبية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020. وتم ابتكار مبادرة "درع السماء" الأوروبية لتقليص نقاط الضعف في أنظمة الدفاع الجوي للناتو في أوروبا.

وهناك نقص على سبيل المثال في الحماية ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وسيتم شراء أنظمة دفاع جديدة بصورة جماعية، من بين أمور أخرى، لتغطية منطقة كبيرة بأقل تكلفة ممكنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك