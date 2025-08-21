موليكا يعود للدوري التركي مجددا

أعلن نادي كونيا سبور التركي تعاقده مع جاكسون موليكا، لاعب الخلود السعودي السابق، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من كونيا سبور: "وقّع النادي عقدًا لمدة موسمين مع الكونغولي جاكسون موليكا.. وحضر مدير فرع كرة القدم لدينا، يوسف كوتشوك باكيرجي، حفل التوقيع الذي أُقيم في متحف كونيا سبور بملعبنا".

وأتم البيان: "جاكسون موليكا، الذي لعب لأندية ستاندرد لييج، وقاسم باشا، وبشكتاش في تركيا، ومؤخرًا الخلود، خاض 15 مباراة دولية مع منتخب الكونغو.. نرحب بجاكسون موليكا ونتمنى له التوفيق تحت قميصنا الأخضر والأبيض".

وكان اسم جاكسون موليكا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الخلود السعودي، حيث سبق وأن دخلت إدارة الأحمر في مفاوضات جادة لضمه، عندما كان يلعب لصفوف بشكتاش التركي.