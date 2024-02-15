مبابي يستغل غياب صلاح ويعادل رقمه التاريخي في أبطال أوروبا

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استغل كيليان مبابي غياب محمد صلاح مع فريقه ليفربول عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري ليعادل رقمه التهديفي في البطولة.

ويغيب صلاح عن المشاركة في أبطال أوروبا بعد فشل ليفربول في التأهل للمسابقة، إذ اكتفى الريدز بالمقعد المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

الجوهرة الفرنسية مبابي نجح في تسجيل هدف وقيادة فريقه للفوز أمس الأربعاء 2-0 على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، ضمن ذهاب دور الـ16 من أبطال أوروبا.

هدف مبابي في مرمى سوسيداد جعله يتساوى مع صلاح في عدد أهدافهم بدوري أبطال أوروبا بواقع 44 هدفا لكل لاعب.

واستطاع مبابي الوصول لهذا الرقم من الأهداف في 68 مباراة أقل من صلاح بـ11 مباراة.

وعلى مستوى صناعة الأهداف بدوري أبطال أوروبا، قدم مبابي 26 تمريرة حاسمة، أكثر من صلاح بـ11 تمريرة.

ولا يزال صلاح يتفوق على مبابي في التتويج باللقب القاري لدوري أبطال أوروبا بعد أن فاز به مع ليفربول موسم 2019 بينما ينتظر النجم الفرنسي الصعود لمنصات التتويج والفوز باللقب للمرة الأولى مع الفريق الباريسي.