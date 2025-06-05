ترامب: مستاء من إيلون ماسك بعد تراجعه عن دعم مشروع قانون الضرائب الذي يتبناه الحزب الجمهوري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "مستاء" من إيلون ماسك بعد أن شن الملياردير الداعم له ومستشاره السابق هجوما على مشروع القانون الأهم للرئيس.

وأشار ترامب إلى أن أغنى رجل في العالم يفتقد التواجد في البيت الأبيض وأنه يعاني من "متلازمة اضطراب بترامب".

وتحدث الرئيس الجمهوري عن انفصاله عن ماسك أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي، بينما واصل ماسك عاصفة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيها "مشروع القانون الكبير الجميل" لترامب ويحذر من أنه سيزيد من العجز الفيدرالي.

ووصف ماسك مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة"،