 ديفيز وهاشيمورا يقودان ليكرز للفوز على جاز في دوري السلة الأمريكي - بوابة الشروق
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ديفيز وهاشيمورا يقودان ليكرز للفوز على جاز في دوري السلة الأمريكي

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 10:29 ص

سجل أنتوني ديفيز 37 نقطة و15 متابعة، وأضاف روي هاشيمورا 36 نقطة ليقودا فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على يوتا جاز 138 / 122 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

ولم يشارك ليبرون جيمس في المباراة مع ليكرز بسبب إصابة في الكاحل، حيث كانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها.

وكان هذا الانتصار هو السادس لفريق ليكرز في آخر سبع مباريات، والتي ضمنت فوزه في أربع مباريات متتالية.

في المقابل سجل كولين سيكستون 18 نقطة لفريق جاز، الذي تلقى خسارته التاسعة في آخر 13 مباراة.

وفي بقية المباريات فاز ميامي هيت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109 / 104 ، وأورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 118 / 100 ، وشارلوت هورنيتس على أتالانتا هوكس 122 / 99.

كما فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز 108 / 105 ، وبوسطن سلتيكس على بروكلين نتس 136 / 86 ، وإنديانا بيسرز على تورنتو رابتورز 127 / 125.

وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على واشنطن ويزاردز 133 / 126 ، وممفيس جريزليس على هيوستن روكتس 121 / 113 ، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز 116 / 91.

وفاز أيضا ساكرامنتو كينجز على دنفر ناجيتس 102 / 98 ، وفينيكس صنز على ديترويت بيستونز 116 / 100، ولوس أنجليس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 130 / 125.


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