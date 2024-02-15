قالت السيدة أسماء محمد الزوجة الأولى لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، إن البغدادي كانت لديه أكثر من عشر سبايا من اليزيديات.



وأضافت خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، وعُرضت مساء الخميس، أنهم لم ترهم لكن بسبب الهوس في تلك الفترة بمسألة النساء تحولت دولة داعش من دولة الإسلام إلى دولة النساء.



وأشارت إلى أن الخلافة التي أعلنها البغدادي لم تكن صحيحة، لأنّ الخلافة لها شروط، موضحة أن الخلافة تكون بعد خروج المهدي المنتظر ونزول سيدنا المسيح عليه السلام ستكون هي الخلافة الحقيقية.



وكشفت أنها كانت تتناقش مع البغدادي في هذه الأمور، لكنه كان يعترض على ذلك، ويقول إنّ كل زمان لابد أن تكون به خلافة إسلامية.



ولفتت إلى أن الحياة اختلفت كثيرًا بعد الخطبة التي أعلن فيها البغدادي الخلافة، حيث شعرت العائلة بأنهم في خطر حقيقي.



ونوهت بأن البغدادي أصابه الغرور ولم يكن يولي بالا بمن حوله، وكان يهتم فقط بالفتوحات وأمنه الشخصي وكيفية توسعة الدولة.



ولفتت إلى أن البغدادي كانت لديه أحلام بأن تصل دولته إلى العاصمة الإيطالية روما، لكنه وصفت هذه الأحلام بأنها كانت خرافات.