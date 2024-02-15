افتتاح معرض أهلاً رمضان بقلين في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، افتتاح معرض "أهلاً رمضان"، بمركز قلين، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بتوافر جميع السلع الغذائية والتموينية وغيرها بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان"، انطلقت اليوم في العديد من المحافظات، لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بالمعارض مثل "السكر وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة، فضلًا عن اللحوم"، وغيرها من السلع الغذائية والأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في حركة الأسواق.

وأضاف أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزاراتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.