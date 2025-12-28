 مدرب تونس يطمئن الجماهير بشأن إصابة بن رمضان - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:

النتـائـج تصويت

مدرب تونس يطمئن الجماهير بشأن إصابة بن رمضان

الشروق
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 12:55 م

طمأن زياد الجزيري، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب تونس الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق، خلال مواجهة نيجيريا.

وكان محمد علي بن رمضان قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة تونس أمام نيجيريا، غادر على إثرها المواجهة في الشوط الثاني.

وأوضح زياد الجزيري في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية أن حالة محمد علي بن رمضان جيدة، إلا أنه من المنتظر أن يخضع لاعب الأهلي لفحوصات طبية، اليوم، الأحد، لتحديد حجم الإصابة بشكل أدق.

وكان منتخب نيجيريا قد تغلب على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فاس، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك