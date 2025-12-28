مدرب تونس يطمئن الجماهير بشأن إصابة بن رمضان

طمأن زياد الجزيري، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب تونس الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق، خلال مواجهة نيجيريا.

وكان محمد علي بن رمضان قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة تونس أمام نيجيريا، غادر على إثرها المواجهة في الشوط الثاني.

وأوضح زياد الجزيري في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية أن حالة محمد علي بن رمضان جيدة، إلا أنه من المنتظر أن يخضع لاعب الأهلي لفحوصات طبية، اليوم، الأحد، لتحديد حجم الإصابة بشكل أدق.

وكان منتخب نيجيريا قد تغلب على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فاس، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.