نجل زعيمة ميانمار أون سان سوتشي ينتقد الانتخابات ويصفها بأنها احتيال

انتقد نجل الحائزة على جائزة نوبل للسلام المسجونة أون سان سوتشي بشدة الانتخابات البرلمانية التي أجراها المجلس العسكري، اليوم الأحد، وهي أول انتخابات منذ الانقلاب العسكري الذي هز الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قبل حوالي 5 سنوات.

وقال كيم أريس، في مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "ما يسمى بالانتخابات التي دبرها المجلس العسكري وبدعم من دكتاتوريين آخرين، ليست سوى عملية احتيال".

ووصف مراقبون وناشطون في مجال حقوق الإنسان الانتخابات بأنها "مهزلة".

ويجري التصويت على مراحل، وهو الأول منذ الانقلاب الذي وقع قبل حوالي 5 سنوات، عندما أطاح الجنرالات بسو تشي واعتقلوها.

ولا يزال مكان احتجازها غير واضح وأيضا وضعها الصحي.

وقال أريس، "لا يمكن أن يكون هناك شرعية أو سلام طالما أن الرئيسة المنتخبة ديمقراطيا، والدتي أون سان سوتشي وجميع القادة السياسيين المنتخبين ديمقراطيا الآخرين مازالوا في السجن".