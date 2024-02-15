وزير الخارجية الفلبيني: لن نتراجع عن مطالبنا في بحر الصين الجنوبي

قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، إن بلاده ملتزمة بمطالبها في بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن الفلبين تعتزم إجراء مباحثات بشأن الدفاع والسياسة الخارجية مع كل من الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مانالو قال للمراسلين الأجانب اليوم الخميس: "نحن قلقون بشأن التطورات في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك مضايقة الصيادين".

ويشار إلى أن الفلبين تحت قيادة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن تقاوم مزاعم بكين التوسعية في بحر الصين الجنوبي، وقد احتجت بصورة علنية على ما أسمته بالخطوات الصينية العدائية في المياه المتنازع عليها.

وتزعم بكين أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها تقريبا، بما في ذلك مناطق تقول مانيلا إنها تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.