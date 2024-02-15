الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم صاروخي روسي جديد

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أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، تصدي قوات الدفاع الجوي الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي جديد في وقت مبكر اليوم الخميس، وهو تاسع هجوم صاروخي تشنه موسكو بالفعل خلال فبراير الجاري.

وقالت السلطات المحلية، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم سماع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفي منطقتي دنيبرو وزابوريجيا وفي لفيف بالقرب من الحدود البولندية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف، إن شخصا أصيب بجروح في هجوم على أحد منشآت البنية التحتية في زابوريجيا.

وأعلن عمدة مدينة لفيف الأوكرانية أندريه سادوفي، أن أضرارا لحقت بالعديد من المنازل السكنية في المدينة.