وزراء دفاع الناتو يناقشون اليوم في بروكسل دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الدعم طويل الأجل لأوكرانيا والمضي قدما في محادثات إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وتخيم على المناقشات في مقر الناتو، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الت قال فيها يوم السبت خلال تجمع انتخابي لأنصاره إنه "سيشجع" روسيا "على فعل ما تريد" مع دول الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

وأشاد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بالجهود المبذولة للوفاء بالتزام 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقبل الاجتماع، تحدث عن "ارتفاع غير مسبوق بنسبة 11% عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا" في الإنفاق الدفاعي.

ومع تشكيك ترامب في المبدأ الأساسي لحلف شمال الأطلسي، وهو أن الهجوم على حليف واحد هو هجوم عليهم جميعا، دعا بعض السياسيين أيضا الدول الأوروبية إلى البحث عن خيارات الردع النووي الخاص بها.

وحذر ستولتنبرج من مثل هذه الخطوة، مسلطا الضوء على أن الردع النووي الحالي لحلف الناتو يستند إلى "إجراءات قيادة متفق عليها" تشمل الأسلحة النووية الأمريكية وحلفاء الناتو الآخرين الذين يوفرون النقل والخدمات اللوجستية.

ووافق أعضاء الناتو منذ عام 2006 على إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع ، لكن القليل منهم فقط حققوا هذا الهدف، مما أثار إحباط الولايات المتحدة.