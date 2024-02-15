حماس ترفض تصديق الكنيست على مشروع قانون لحظر الأونروا

أعربت حركة "حماس"، اليوم الخميس، عن رفضها مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قرار يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.

وصادق الكنيست، مساء الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأونروا، من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت حماس، في بيان على منصة "تليجرام"، أن مصادقة الكنيست "على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل الأونروا في القدس المحتلة، يهدف لإنهاء عمل الوكالة، التي تمثل شاهدا دوليا على معاناة شعبنا وتهجيرهم من أرضهم قسرا، وعلى حقهم في العودة إليها".

وأضافت الحركة "نرفض هذا القرار الاحتلالي المناقض للقرارات الدولية ذات الصلة"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إدانة ورفض" مشروع القانون الإسرائيلي.

وقالت الحركة إن الأمر يعتبر "تعديا" على حقوق الشعب الفلسطيني، داعية الجهات ذاتها إلى "اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة".

وأشارت إلى أن الوكالة "تأسست لإغاثة شعبنا في أماكن لجوئه كافة، بما فيها القدس المحتلة".