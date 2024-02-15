تعليم المنيا يناقش تنفيذ مبادرة لمدرستي انتمي لتنمية ثقافة المشاركة المجتمعية

• مدير إدارة المنيا: تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس لتحسين البيئة المدرسية وتحويلها لبيئة جاذبة

أكد محمد سليمان عبدالله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أهمية تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس لتحسين البيئة المدرسية وتحويلها لبيئة جاذبة للطلاب، وبما ينعكس على تنمية روح الولاء والانتماء وثقافة العمل التعاوني لدور الأنشطة المدرسية في اكتشاف مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.

يأتي ذلك خلال اجتماع مدير الإدارة، مع منسقي التعلم النشط بمدارس الإدارة لمناقشة الخطة الإجرائية لمبادرة "لمدرستي انتمي"، بحضور مؤمن خلاف مسئول التعلم النشط بإدارة المنيا، أحمد أنور رئيس قطاع جنوب المدينة التعليمي، منتصر وكيل القطاع، محمد مصطفى، مكتب التعليم الابتدائي.

وخلال الاجتماع، شدد عبدالله، على استمرار التنسيق بين الإدارة والتوجيهات الخاصة بالأنشطة للعمل بروح الفريق الواحد، وتحت مظلة واحدة لخدمة العملية التعليمية.

من جانبه، أشار مؤمن خلاف، إلى أن مبادرة "لمدرستي انتمي" تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية في جميع المدارس، من خلال رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع لخلق جيل واعِ، مضيفا أن المسابقة تخضع لعدد من المعايير والشروط التي تساعد على استعادة المدرسة دورها الريادي.

وأوضح رئيس قطاع جنوب المدينة التعليمي، أن مبادرة "لمدرستي انتمي" تأتي ضمن الخطة التطويرية للتعلم النشط واستكمالا لسلسلة مبادرات الإدارة، والتي تهدف لتعزيز دور المدرسة في مد أواصر التعاون مع المجتمع المحيط بها بمختلف شرائحه، والتكامل مع أفراده ومؤسساته للقيام بوظائفها التعليمية والتربوية المتعددة، وخاصة ما تقوم به من دور ريادي مؤثر في التنشئة الاجتماعية السليمة لطلابها، وذلك لأن المدرسة تعتبر أداة استكمال، وهي أداة لتصحيح الأخطاء التي ترتكبها مؤسسات أخرى في المجتمع، كما أنها تنسق الجهود التي تبذلها مختلف الجهات لترشدها إلى أفضل الأساليب التربوية الملائمة للطلاب.