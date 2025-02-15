المستشار الألماني: انتصار روسيا لن يحقق السلام

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى احترام "الاستقلال السيادي" لأوكرانيا في أي مفاوضات مع روسيا.

وقال شولتس خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إنه يتعين أيضا تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل فعال في زمن السلم من خلال مساعدات عسكرية واسعة النطاق.

وأضاف: "في نهاية أي حل تفاوضي، يجب أن تمتلك أوكرانيا قوات مسلحة تمكنها من صد أي هجوم روسي جديد. هذا سيكون تحديا هائلا من الناحية المالية والمادية واللوجستية"، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، لا تزال هناك حاجة إلى الأوروبيين والشركاء عبر الأطلسي.

وحذر المستشار من أن انتصار روسيا أو انهيار أوكرانيا لن يحقق السلام، مضيفا أن حتى إملاء السلام لن يحظى بدعم ألمانيا، وقال: "لن نقبل بأي حل يؤدي إلى فك الارتباط بين الأمن الأوروبي والأمريكي".

واتهم شولتس روسيا بتصعيد الوضع بالفعل من خلال عمليات خطيرة ضد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى تخريب كابلات بحرية وغيرها من البنية التحتية، وهجمات حرق عمد، ونشر معلومات مضللة، ومحاولات التلاعب بانتخابات ديمقراطية.