 قيادي بحزب الله: نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي بحزب الله: نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي


نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 5:17 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 5:17 م

قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، اليوم السبت، "نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي، ونحن نصبر ولكن للصبر حدود".

وجاء ذلك ف كلمة ألقاها قماطي خلال اعتصام لمناصري "حزب الله" على طريق المطار القديمة، تنديدا بـ"التدخل الإسرائيلي في السيادة اللبنانية"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال قماطي:" لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية.
قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية".

وأضاف :" إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه جميع الإملاءات".

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