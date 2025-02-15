قيادي بحزب الله: نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي

قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، اليوم السبت، "نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي، ونحن نصبر ولكن للصبر حدود".
وجاء ذلك ف كلمة ألقاها قماطي خلال اعتصام لمناصري "حزب الله" على طريق المطار القديمة، تنديدا بـ"التدخل الإسرائيلي في السيادة اللبنانية"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
وقال قماطي:" لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية.
قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية".
وأضاف :" إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه جميع الإملاءات".