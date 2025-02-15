وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء السبت، إلى تل أبيب في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، قادماً من ألمانيا بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن واجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن مارك روبيو سيجري أول جولة له بالشرق الأوسط، وتشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 15 إلى 18 فبراير، بحسب موقع الشرق" الإخباري.

وأضافت أن اجتماعات روبيو مع كبار المسؤولين في تلك الدول تهدف إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار والسلام، وستركز على تحرير الأمريكيين وجميع الرهائن الآخرين لدى حركة حماس، والتقدم إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لأنشطة النظام الإيراني ووكلائه والتي تزعزع الاستقرار.