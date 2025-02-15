الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم 3 محتجزين من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، تسلم 3 محتجزين أُفرج عنهم اليوم، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المحتجزين الثلاث رافقتهم وحدة خاصة من الجيش والشاباك، حتى وصولهم إلى إسرائيل.

ولفت إلى أن المحتجزين في طريقهم الآن إلى نقطة الاستقبال بغلاف غزة، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي.

وفي وقت سابق، أنهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشرت عناصر القسام في منطقة خان يونس، حيث أُعدَّت منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورُفعت على المنصة لافتات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، كُتب عليها «لا هجرة إلا إلى القدس»، و «نحن الجنود يا قدس فاشهدي»، و«عبرنا مثل خيط الشمس»، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة بغزة في 7 أكتوبر 2023.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن المقاومة قررت الإفراج عن كل من: ساشا ألكسندر تروبانوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

ومقابل كل أسير إسرائيلي ستفرج سلطات الاحتلال عن 12 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، و111 أسيرا من غزة اعتقلهم جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، مما يعني بالإجمال خروج 36 أسيرا من أصحاب المؤبدات و333 أسيرا غزيا.