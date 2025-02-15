بشرى: محمود حميدة كان بمثابة الحظ الأول في مسيرتي السينمائية

قالت الفنانة بشرى، إنَّ الفنان الكبير محمود حميدة كان بمثابة «الحظ الأول» في مسيرتها السينمائية في فيلم «إسكندرية نيويورك» للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد»: «محمود حميدة ليس فقط حمايا لكن هو أول بختي في السينما، كان النجم محمود حميدة أول من وقفت أمامه في السينما والفرحة فرحتين لأنه حمايا».

وتابعت: «لا يوجد أطيب ولا أحن منه سواء في البيت أو خارج البيت، وكل من يعرفه عن قرب يشهد بذلك، هو نجم جميل، ولا يوجد نجم شاب إلا وعمل معه وشاركه البطولة».

وتطرقت إلى العلاقة الخاصة بين الفنان محمود حميدة والفنان أحمد الفيشاوي، قائلة: «علاقتهما تكاملية رائعة، أحمد الفيشاوي يظهر الطفل المتمرد بداخله، وهو بحاجة إلى أب موجه وناصح مثل الأستاذ محمود حميدة».

من جهته، تحدث رجل الأعمال خالد حميدة، زوج الفنانة بشرى، عن شخصية والده داخل المنزل، قائلا: «هو شخصية حاسمة، عندما كنت في المدرسة، كان مجرد ما ينظر لي بعينه، أنا أفهم، وأنا صغير كنت بترعب منه».