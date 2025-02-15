اتهام شخصين بعد فيديو يظهر حرق مصحف وهجوم على شخص خارج القنصلية التركية في لندن

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تم توجيه تهم لشخصين بعد انتشار فيديو يظهر رجلا وهو يحرق مصحفا وآخر يهاجمه خارج القنصلية التركية في لندن.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا وهو يُركل على الأرض من قبل مهاجمه الذي كان يحمل سكينا.

وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام مع طابع ديني إلى حميد كوشكون /50 عاما/ من ديربي، بعد أن تم تصويره وهو يُحتمل أن يحرق الكتاب في حدائق روتلاند في نايتسبريدج يوم الخميس، وفقا لما ذكرته شرطة العاصمة.

وتم احتجازه وسيظهر أمام محكمة وستمنستر اليوم.

وتم توجيه تهمة التسبب في أذى جسدي فعلي وحيازة سلاح هجومي إلى موسى قادري /59 عاما/ من كنسينجتون وتشيلسي.

وتم الإفراج عنه بكفالة وسيمثل أمام نفس المحكمة يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات نُشرت على منصة (إكس) رجلا وهو يحرق كتابا خارج حاجز القنصلية التركية.

ثم يظهر نفس الرجل ملقى على الأرض بينما يقوم شخص بركلته ويهاجمه بالسكين قبل أن يبتعد.

وأنكر كوشكون تهمة التحرش بدافع ديني بعد أن تم حرق مصحف خارج القنصلية التركية في لندن ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بى إيه ميديا البريطانية.