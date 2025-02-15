مسئول عسكري بريطاني سابق يحذر ستارمر: إذا لم تعزز الدفاع سوف ينتهي بك الحال إلى مزبلة التاريخ

حذر الرئيس السابق للأركان العامة للجيش البريطاني ريتشارد دانات، رئيس الوزراء كير ستارمر من أنه سينتهي به الحال إلى مزبلة التاريخ إذا لم ترفع الحكومة البريطانية حجم الإنفاق على الدفاع بشكل كبير.

وقال دانات إنه يجب زيادة الإنفاق على الدفاع إلى 5ر3 % من الاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتنفق المملكة البريطانية حاليا نحو 3ر2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، وتريد الحكومة زيادته إلى 5ر2 %.

وتعهدت الحكومة أن مراجعة دفاعها الاستراتيجي سوف يهيء "المسار" للوصول إلى هدف 5ر2 %، ولكن دانات قال إن العملية سوف "تفشل" إلا إذا ارتفاع الإنفاق أعلى حتى من ذلك.

وقال: "إذا لم يجد كير ستارمر و(وزيرة الخزانة) راتشيل ريفز سبلا لتوفيرالمزيد من الأموار، أكثر من 5ر2 % باتجاه 3 % أو 5ر3 % كبداية على ميزانيتنا الدفاعية، إذن ستكون هذه المراجعة الدفاعية الاستراتيجية ضحلة، وسوف تكون فاشلة, وسوف ترسل كير ستارمر إلى مزبلة التاريخ".

وتتعرض المملكة المتحدة وحلفاؤها لضغوط من الولايات المتحدة لفعل المزيد لتحمل أعباء الدفاع الأوروبي.