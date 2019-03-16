نيوزيلندا: سعوديون وبنجلاديشيون وباكستانيون ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن هناك سعوديين وبنجلاديشيين وباكستانيين ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين اليوم بمدينة كرايستشيرش وراح ضحيته 50 شهيدًا.

وأضافت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، أن اثنين من المصابين في حالة خطرة.

وأكدت أن خطاب التطرف والعنصرية والتفرقة بين المواطنين لا مكان في بلادها على الإطلاق، متابعة أن الحكومة ستتعاون مع المسلمين في نيوزيلندا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن 50 قتيلًا و50 مصابًا.

ورفعت الشرطة النيوزيلندية، أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.