احتفالا بعيد الأم، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أمسية ثقافية وفنية، بعنوان (الأم المصرية)، وذلك فى الخامسة مساء يوم الاثنين - 22 مارس، على مسرح أوبرا دمنهور، تحت إشراف أمال سعد الدين مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

‏تتضمن الأمسية حوار ولقاء ثقافي مع مجموعة من الأمهات المثاليات، منهن أم الشهيد والأم البديلة وأم المكفوفين، وتديره الفنانة القديرة مديحة حمدي.

يدور اللقاء حول قصص وحكايات هؤلاء الأمهات مرورًا بتضحياتهن من أجل أبنائهن، مع التركيز على مدى الصبر الذي تحملوه فى حياتهن سواء لفقدان الابن أو من أجل بناء شخصيته، فلكل أم قصة وحكاية مختلفة سيتناولها الصالون ويلقي الضوء عليها حتى تكون مثالًا يحتذى به الجميع.

ويتضمن الصالون أيضا فقرة فنية غنائية بمشاركة صوليست شروق شريف، وبمصاحبة تخت شرقي من نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة الدكتور علي الخبيري، حيث يقدمون باقة من الأغاني التي تحتفي بالأم، وتشير إلى دورها العظيم فى نشأة وتأسيس الأجيال.



