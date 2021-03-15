انطلاق نهائيات «كأس مكادي هايتس لكرة القدم» للرجال والسيدات الأسبوع المقبل

أقمت التصفيات بنادي الجزيرة من 27-28 فبراير الماضي وبنادي المعادي من 12-13 مارس الجاري..

تنطلق نهائيات «كأس مكادي هايتس لكرة القدم» للرجال والسيدات الأسبوع المقبل في مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في خليج مكادي بالبحر الأحمر.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لكأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة بهدف التنشيط والترويج السياحي والرياضي في مصر، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

تضم البطولة أكثر من 30 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات، حيث يشارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً.

وبدأت مباريات البطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، وبنادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري، بينما ستجرى تصفيات الدور نصف النهائي والنهائي في مدينة مكادي هايتس في الفترة من 18 إلى 20 مارس بحضور ممثلين من وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

ومن المقرر أن تلتقي الفرق الفائزة في البطولة بفريق يضم عدد من المشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم في مباراة ودية، إلى جانب تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية.

من جانبه توجه السيد تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة على دورهم الكبير في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة، ليرسم ذلك صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات بما يساهم في خروج هذه البطولة بشكل متميز على كافة المستويات.

وأضاف: "تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، والجو المعتدل طوال العام لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر».

وأتم: «ساهم في ذلك أيضاً الرؤية البانورامية التي تتمتع بها المدينة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، وموقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي».