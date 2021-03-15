أسترازينيكا: لا توجد دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم بسبب لقاحنا المضاد لكورونا

أكدت شركة أسترازينيكا، المصنعة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أنه لا يوجد دليل علمي على وجود أي صلة بين لقاحها والوفيات الأخيرة التي شهدتها أوروبا بسبب جلطات الدم.

وقالت أسترازينيكا - في بيان أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين - "تم إجراء مراجعة على من تلقوا اللقاح، أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم"، وذلك بعد تعليق عدة دول أوروبية استخدام اللقاح الذي تصنّعه الشركة إثر تزايد المخاوف من تسببه بجلطات دموية.

وأضافت "تم إجراء مراجعة شاملة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على تطعيم فيروس كورونا بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ولم تظهر دلائل على زيادة خطر الإنسداد الرئوي أو تجلط الأوردة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه".

وأوضحت الشركة أنه من بين 17 مليون شخص تم تلقيحهم حتى الآن بلقاح كورونا، الذي تم إنتاجه بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، كانت هناك 15 حالة فقط من تجلط الأوردة العميقة و22 حالة انسداد رئوي.. متابعة "هذا أقل بكثير مما كان متوقعا أن يحدث بشكل طبيعي في عموم السكان بهذا الحجم، وهو مشابه في لقاحات فيروس كورونا المرخصة الأخرى".

جدير بالذكر أن عدة دول أوروبية، بينها الدانمارك والنرويج وبلغاريا وأيرلندا، وقفت استخدام اللقاح الذي تصنعه شركة أسترازينيكا، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات دموية.