إغلاق 11 مسجدا في السعودية بعد إصابة مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الإثنين أنها أغلقت 11 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بالمملكة، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها اليوم: "إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 36 يوماً بلغت 286 مسجداً، تم فتح 273 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".



وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين ،أعلنت وزارة الصحة السعودية أن ذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى6573 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 382 ألفا و752.



كما لفتت إلى تسجيل 223 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 372 ألفا و926.