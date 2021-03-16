أمريكا: 90% من متلقي لقاح كورونا سجلوا للحصول على الجرعة الثانية

أكدت "مراكز السيطرة على الأمراض" (CDC) تقدم 90% من الأمريكيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19) تقدموا للتسجيل للحصول على الجرعة الثانية حتى فبراير الماضي.

وأوضحت المراكز أن 96% من المتقدمين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قد تقدموا في الإطار الزمني الموصى به، ووصف الباحثون في المراكز الأمريكية البيانات بأنها "مطمئنة".

ومع ذلك، فإن المجموعات التي أعطيت الأولوية لتلقي اللقاح خلال هذه الفترة كانت أكثر عرضة للتلقيح في مواقع العمل أو الإقامة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، مما قد يسهل الالتزام بالجدول الزمني الموصى به".

ووفقا للأرقام الصادرة عن جامعة "جون هوبكنز"، يتطلب كل من لقاحي "مودرينا" وفايزر– بيوإنتيك" جرعتين لتوفير حماية بنسبة 95% تقريبا من الأمراض الخطيرة من الفيروس، الذي أودى بحياة ما يقرب من 535 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء في مارس 2020.

وقالت "مراكز السيطرة على الأمراض"، إن الفترة الموصى بها بين الجرعات هي 21 يوما للقاح "فايزر– بيوإنتيك"، و28 يومًا فيما يتعلق بلقاح "مودرينا"، على الرغم من أن ما يصل إلى 42 يوما بين الجرعات "مسموح به عندما يكون التأخير أمرًا لا مفر منه".

وتستند نتائج مراكز السيطرة على تحليل ما يقرب من 12.5 مليون من أكثر من 40.5 مليون شخص بدأوا سلسلة التطعيم بجرعتين في الفترة من 14 ديسمبر إلى 14 فبراير الماضيين.

وأظهرت البيانات أنه من بين 12.5 مليون متلقي للقاح مدرجين في التحليل، تلقى 88% كلتا الجرعتين خلال الإطار الزمني الموصى به، وأقل من 9% بقليل لم يتلقوا الجرعة الثانية في وقت اكتمال التحليل، لكنهم ظلوا في إطار 42 يوما.

وأشارت المراكز إلى أن ما يزيد قليلا على 3% من متلقي اللقاح لم يتلقوا الجرعة الثانية خلال فترة 42 يوما ، لكن التحليل لم يستكشف أسباب ذلك.

مع ذلك، وجد تحليل ثان أجرته الوكالة أنه من بين حوالي 14.2 مليون شخص تلقوا جرعتين من اللقاحين ، فعل ذلك 96% خلال الإطار الزمني الموصى به.

وكان لدى الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين أقل معدلات إتمام التطعيم بنسبة 84%، بينما كان لدى الأشخاص البيض وسكان جزر المحيط الهادي أعلى معدلات إتمام التطعيم بأكثر من 90%.