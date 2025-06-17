حكومة تايلاند تأمر الجيش بتجهيز الطائرات لإجلاء الرعايا من إيران وإسرائيل

وجهت الحكومة التايلاندية أوامر، اليوم الثلاثاء، لجيشها بتجهيز الطائرات لإجلاء الرعايا من إسرائيل وإيران، في وقت يتصاعد فيه تبادل النار بين الجانبين لليوم الخامس على التوالي.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، يوجد ما يقدر بـ40 ألف تايلاندي يعيشون حاليا في إسرائيل، معظمهم يعملون في المزارع ضمن برنامج عمل حكومي، ويعيش حوالي 300 في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جيرايو هونجسوب، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "مستعدون لإجلاء الرعايا ونسقنا مع الجيش لتجهيز الطائرات لإعادتهم إلى الديار من إسرائيل وإيران".

وأوضح أن السفارتين التايلنديتين في إيران وإسرائيل أعدتا خطط الإجلاء للرعايا. وأعلنت السفارة في طهران عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها جهزت ملجأ مؤقت للرعايا خارج العاصمة.