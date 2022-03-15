البنتاجون ينفي وجود جنود أمريكيين بقاعدة يافوريف في أوكرانيا

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، وجود قوات أمريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف روسي بالصواريخ الباليستية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن "تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساسي إلى المقاومة الأوكرانية والعقبات اللوجستية التي واجهتهم"، مشددا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفعالية.

وأشار إلى أن روسيا استهدفت قاعدة يافوريف الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى، مؤكدا أنه ليس هناك أي جنود أو متعاقدين أمريكيين في يافوريف.

جدير بالذكر أن قاعدة يافوريف كانت مقرا لقوات الحرس الوطني الأمريكية، القادمة من ولاية فلوريدا لتدريب الجنود الأوكرانيين.